Alle 70-plussers gratis op de foto

Senioren uit de Achterhoek kunnen bij Marcel Menger uit Zutphen of Marcel te Brake uit Aalten aankloppen voor een gratis fotoshoot. De twee fotografen nemen deel aan het fotografieproject Zenna, waarbij 70-plussers geportretteerd worden onder het motto 'iedere senior een eigen foto'.



De laatste keer dat Henk (78) en Marijke (71) Frelink uit Zutphen hun foto professioneel hebben laten nemen, was in 1969 toen ze trouwden. Vijftig jaar later komt fotograaf Menger bij ze over de vloer (onder het artikel het resultaat). ,,Vooral het sociale aspect rondom Project Zenna spreekt me erg aan'', vertelt Menger. ,,Senioren hebben altijd geweldige verhalen te vertellen en voor mij is het ook een kans om ze in het zonnetje te zetten.''