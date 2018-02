Alle eisen personeel modeketen Tuunte afgewezen

Failliet

Nadat de modeketen in augustus failliet ging, werd enkele weken later met de helft van de 40 winkels een doorstart gemaakt door investeringsmaatschappij Zoef en Roose bv, een combinatie van aandeelhouder Rootinck en Jola Mode. Volgens vakbond CNV was er sprake van een vooropgezet plan om van oudere en daardoor duurdere medewerkers af te komen. Met hulp van de bond stapten ruim honderd ontslagen personeelsleden naar de rechter.

Rechter I. van Dorp acht echter niet bewezen dat bewust is aangestuurd op een faillissement. De stelling dat het bankroet tot doel heeft gehad om de arbeidsrechterlijke bescherming van de werknemers onderuit uit te halen, is onvoldoende onderbouwd, aldus haar schriftelijke vonnis. Ook het verwijt dat de ondernemingsraad buiten de deur is gehouden, is volgens haar onvoldoende aangetoond.

Voor CNV Vakmensen is de uitspraak een pijnlijke nederlaag. De bond kreeg twee weken geleden tijdens de zitting het verwijt van de nieuwe eigenaren dat ze met de rechtszaak de voormalige medewerkers bewust valse hoop gaven en een imagoshow opvoerden. “Die kritiek is onzin, want dan zouden we het geld voor deze rechtszaak beter kunnen besteden aan advertenties”, reageert CNV-bestuurder Roos Rahimi. “Natuurlijk is deze uitspraak teleurstellend. Het blijkt maar weer dat het binnen de huidige faillissementswet erg moeilijk is om juridisch aan te tonen dat een faillissement misbruikt is. We zijn van mening dat de politiek daar wat aan moet doen en zullen daarvoor blijven ijveren.”