Alle hoeken van het veld zien in de rechtbank

Wel vaker heb ik op deze plek verteld over de concurrentie - wie brengt het nieuws het snelst? - die ik voel met verslaggevers van de Omroep. Ik ben ze graag te slim af. Soms lukt dat, ook in de rechtszaal. Nu ben ik er niet op voorbereid.



Na de eerste vragen van de rechter - een vader en moeder die hun drie kinderen hebben verwaarloosd zitten in de beklaagdenbank - zie ik dat mijn buurvrouw berichtjes stuurt via de app. Deed ik soms ook. Als een collega klaar zit om die te ontvangen, kan er zo een eerste onlineverhaal vers van de rechtbank in elkaar worden getimmerd. Ik surf naar de site van de Omroep en slik even als ik als ik zie dat daar al een verrassend lang verhaal staat.