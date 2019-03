Alle partijen present bij debat Waterschapsverkiezingen Doetinchem

Moet de hengelsport verboden worden? Moet het waterschap zich bezighouden met de bouw van windmolens, of moet het alleen zorgen voor droge voeten en schoon water? Twee van de onderwerpen die aan de orde komen tijdens het debat dat woensdagavond in Doetinchem gehouden wordt. Een week later, op 20 maart, zijn de verkiezingen voor de waterschappen, tegelijk met die voor Provinciale Staten. Ook het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) krijgt een nieuw bestuur. Aan de verkiezingen in het gebied van WRIJ doen acht partijen mee. Woensdagavond kruisen zeven lijsttrekkers en één bestuurslid de degens over verschillende onderwerpen. Aanwezig zijn de lijsttrekkers Frank Wissink (CDA), Anna-Lena Penninx (PvdA), Berend Jan Bussink (VVD), Joke Pot (Vrienden van de Berkel), Henk Kreunen (Algemene Waterschaps Partij), Otto Salomons (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) en Ernst te Velde (50PLUS). Namens Water Natuurlijk komt bestuurslid Ruud Pleune, omdat lijsttrekker Antoinet van Helvoirt verhinderd is.

Waarom verkiezingen?

De avond begint om 19.30 uur. Dijkgraaf Hein Pieper, de hoogste man van het WRIJ, houdt een inleiding over de taken van het waterschap en hij gaat in op de vraag waarom er verkiezingen zijn voor de waterschappen. Nadat de lijsttrekkers een korte pitch hebben gehouden, begint het debat aan de hand van stellingen. De avond wordt geleid door Gelderlander-journalist Menno Pols. De organisatie is in handen van Hans Idink van het Filosofiecafé, dat ook regelmatig in het wielercafé wordt gehouden. Entree is gratis.