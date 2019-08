Alle speeltuinen in Oost Gelre krijgen eenmalig 3.000 euro

De speeltuinverenigingen zijn in 2012 hun jaarlijkse subsidie van de gemeente kwijtgeraakt. Daarna kregen ze van Oost Gelre te horen dat ze hun kleinschalige horeca-activiteiten moesten staken. Dat zorgde in enkele jaren tijd voor vermindering van het financiële resultaat.

‘We teren in’

‘De laatste twee jaar teren wij in op onze financiële reserves', schreef voorzitter Rob Wolterink van speeltuin De Els dit voorjaar namens de vier speeltuinverenigingen aan de gemeenteraad. De verenigingen hadden gehoopt dat ze dit jaar met de gemeente konden praten over een nieuwe visie op de speeltuinen in Oost Gelre.

De tijd dringt, want de verenigingen moeten ook jaarlijks investeren in het onderhoud van de speeltoestellen. Dat gaat voor elk toestel vaak om duizenden euro's. De voorzitter: ‘Sommige toestellen zijn namelijk echt aan vervanging toe, maar het geld hiervoor ontbreekt. Waarbij voor de vervangingen geldt dat investeringen in deze tijd niet meer mogelijk zijn zonder subsidies, fondsenwerving en sponsoren. De kosten van een nieuw toestel bedragen al snel tienduizend euro of meer. Als welwillende vrijwilligers met drukke werkzaamheden kunnen wij dit bedrag niet bijeenbrengen.’

Nu gehonoreerd

De roep om steun is nu door Oost Gelre gehonoreerd. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om elke speeltuin 3.000 euro subsidie te geven voor 2019 en 2020. Tegelijkertijd wordt door Oost Gelre een nieuwe visie op de rol van de speeltuinen ontwikkeld.

Vier en vijf speeltuinen