Alle werknemers Vion nu getest, kamervragen over situatie arbeidsmigranten

GROENLO - Alle werknemers van de Vion-Fabriek in Groenlo zijn inmiddels door de GGD gevonden en getest. Dat meldt de veiligheidsregio in een bericht. Slechts tien procent van de postief geteste werknemer heeft echt klachten door het virus. Er is nog niemand in het ziekenhuis opgenomen.



De veiligheidsregio had zondag het bedrijf Vion 48 uur gegeven om alle gegevens van medewerkers aan te leveren. Een klein deel van de medewerkers was namelijk niet in beeld of nog niet getest. Ook werden uitzendbureaus dringend verzocht huisvesting op humane manier te regelen, zodat de quarantaine veilig kan verlopen. Inmiddels zijn alle gegevens bekend. Vion heeft aangeboden extra woningen beschikbaar te stellen voor werknemers die nu geen goede plek hebben om in quarantaine te gaan. De veiligheidsregio zegt verplichte quarantaine nu niet nodig te vinden.

Werknemers besmetten anderen in Duitsland

Er zijn grote zorgen over de besmettingen tussen arbeidsmigranten onderling in hun woningen. En terecht, bleek vandaag net over de grens in het Duitse Rhede. Hier hebben vijf werknemers van de Groenlose slachterij Vion veertien medebewoners van een flatgebouw besmet, zo bleek na het testen van alle bewoners van de flat vol migranten.

Twintig besmette Vion-medewerkers in Emmerich

Burgemeester Peter Hinze van Emmerich toonde zich al eerder kritisch op de situatie van arbeidsmigranten in zijn regio en op het feit dat een deel van de migranten niet gevonden konden worden. In zijn gemeente blijken nu twintig positieve geteste werknemers van de vleesfabriek in Groenlo te wonen.

Hinze heeft zestien van hen inmiddels gevonden en vier woningen volledig in quarantaine geplaatst. Volgens Hinze maakt de uitbraak van het virus duidelijk dat er snel iets gedaan moet worden aan de huisvesting van de arbeidmigranten. Hinze wil de komende tijd alle onderkomens van arbeidsmigranten in zijn gemeente gaan controleren. Van de positief geteste werknemers wonen er 79 in Duitsland. In Duitsland zijn de quarantaine-maatregelen strenger dan in Nederland. Zo zet de Duitse overheid beveiligers in om te voorkomen dat besmette arbeidsmigranten naar buiten gaan.

Meer afstemming met Duitsland

Minister-president Armin Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zegt desondanks dat er in de Duitse aanpak nog veel valt te verbeteren. Dat zei hij na overleg dinsdag met premier Mark Rutte. Nederland wil samen met de deelstaat dezelfde criteria gaan hanteren bij het testen en het onderzoeken van de arbeidsomstandigheden. Vrijdag volgt er een nieuw overleg hierover.

Kamervragen

Na een uitbraak van het coronavirus in de slachterij van Vion in Groenlo, sloot de veiligheidsregio de deuren van de fabriek om verdere verspreiding te voorkomen. Op de locatie van Vion in Groenlo bleken 147 van de 657 medewerkers positief getest op het coronavirus. Zowel de SP als de PvdA hebben inmiddels kamervragen gesteld over de verspreiding van het coronavirus in slachterijen. De partijen willen weten hoe het precies mis kon gaan en welke maatregelen er nu genomen worden om verdere besmettingen te voorkomen en arbeidsmigranten te beschermen.