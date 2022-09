Alle zegen komt van boven: Heiligenbeeldenmuseum verkoopt heiligenbeelden voor zonnepanelen - en de opslag waar die op komen

Tijdens het openmonumentenweekend kunnen liefhebbers ‘slagen’ in het museum, als ze graag mét een heiligenbeeld naar huis willen. Het museum is zowel zaterdag 10 als zondag 11 september geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

‘Duurzaam’ vinden de vrijwilligers achter het museum de kerk sowieso al. Want het uit 1855 stammende gebouw staat er immers nog steeds... De kerk is sinds 2009 eigendom van de Stichting Oude Gelderse Kerken. Die verhuurt het aan de stichting die er het Heiligenbeeldenmuseum runt. „En dat doen we eigenlijk weer om daarmee het gebouw in stand te helpen houden”, zegt Overbeek. In 2023 bestaat het museum 25 jaar. „We zijn een geregistreerd museum; op jaarbasis goed voor zo'n 10.000 bezoekers in Kranenburg”, aldus de pr-man.