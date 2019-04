Alle zeven vliegtuigcrashes komen terug in de jongerenfilm ‘Oorlog boven Gendringen’

videoGENDRINGEN/ MEGCHELEN - Bij Gendringen zijn in de oorlog zeven vliegtuigen neergestort. De film Oorlog boven Gendringen richt zich speciaal op jongeren. Vanaf zaterdag 13 april is de film te zien in De Moezeköttel in Megchelen.

Henk en Gerda Lammers waren pas 12 en 4 jaar oud toen ze in de nacht van 5 op 6 augustus 1941 om het leven kwamen. Een geallieerde bommenwerper stortte neer op hun huis in Breedenbroek. Een vuurzee was het gevolg. Vader en moeder raakten gewond, maar overleefden. Ook de bemanningsleden van het vliegtuig - 19, 22, 22 en 23 jaar oud - kwamen om.



Het is één van de verhalen die terugkomt in de film Oorlog boven Gendringen, gemaakt door amateurfilmmaker Paul Jansen, amateurhistoricus Maarten Koudijs en Vincent Weijermars. Die laatste was tot voor kort voorzitter van De Moezeköttel, een stichting die zich inzet om de herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog in en om Gendringen levend te houden.

Zes bommenwerpers en een jachtvliegtuig

In die geschiedenis spelen vliegtuigcrashes een belangrijke rol. In achtereenvolgens Breedenbroek, Etten, Breedenbroek, Megchelen, Netterden, Ulft en nog eens Megchelen kwamen tussen 1941 en 1945 zeven geallieerde toestellen naar beneden; zes bommenwerpers en een jachtvliegtuig. In totaal vielen daarbij 33 doden, onder wie twee burgerslachtoffers.



De aanleiding voor de film ligt verscholen in de verdwijning van een herdenkingsbord bij Ulft eind 2017. Het bord met informatie over het in 1943 neergestorte Halifax-vliegtuig was door vandalen in de IJssel gegooid. De stroming nam het mee. Het bord werd bij Gaanderen teruggevonden en na een opknapbeurt herplaatst.

Aandacht aan alle crashes

Op de regionale en lokale televisie kwamen naar aanleiding van dit alles de nodige reportages over de betreffende crash voorbij. Weijermars en Jansen waren hiervan onder de indruk en bedachten dat het mooi zou zijn om het verhaal achter het ongeluk met de Halifax uitgebreider in beeld vast te leggen. Ze schakelden de hulp in van amateurhistoricus Maarten Koudijs. Hij wees de twee op het feit dat er in de toenmalige gemeente Gendringen nóg zes vliegtuigen naar beneden waren gekomen. Als er een film kwam, dan moest die in zijn ogen aandacht besteden aan al die zeven crashes.

Duif

Dat is nu gebeurd. De film is opgedeeld in zeven delen waarin de crashes in chronologische volgorde aan bod komen. Steeds is één aspect uitgelicht. Zo kwam er bij de crash op 2 juni 1942 in Breedenbroek ook een duif om het leven. Die was aan boord om bij een noodsituatie terug te kunnen vliegen naar de basis om hulp in te roepen.



De film is specifiek gericht op jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar. ,,Dat is de generatie na ons waarvan we hopen dat zij de verhalen blijven vertellen'', zegt Jansen. ,,Om de jeugd aan te spreken, zit er veel beweging in de film en hebben we veel geluidseffecten, korte scènes en variatie in muziek gebruikt.’’

Voice-overs

Om het verhaal te vertellen, maakten de filmmakers veel gebruik van voice-overs. In totaal twaalf mensen werkten mee om bijvoorbeeld de stem van een burgemeester, een veldwachter of een piloot in te spreken. ,,Het was nog een hele uitdaging om goede stemmen bij de personen te vinden'', zegt Jansen. De makers zijn blij met het eindresultaat. ,,Geweldig'', vindt Koudijs. ,,Vooraf weet je niet precies waar je aan begint’’, zegt Weijermars. ,,Wat er nu ligt, daar ben ik heel trots op. Het zou mooi zijn als de film in een lespakket in het basisonderwijs terechtkomt.’’

De film Oorlog boven Gendringen is vanaf zaterdag 13 april te zien in De Moezeköttel in Megchelen. De makers hopen dat de film volgend jaar een prominente rol krijgt tijdens de festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding.