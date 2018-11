Alleen lokale reclame op sandwichborden in Berkelland

Mysterie ‘gedumpt’ kalf in Ruurlo nog onopgelost: ‘Zoeken naar speld in hooiberg’

Hoe en waarom een dood kalf zonder oormerk in een berm in Ruurlo terecht is gekomen, blijft vooralsnog een mysterie. De politie zegt verschillende bewijzen te hebben dat het dier moet zijn gedumpt. Dat wekt woede in de agrarische sector. ,,Het is in niemands belang moedwillig een kalf te dumpen.''