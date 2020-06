Alleenstaande ouderen kunnen daten met een ‘spatwandje’ op tafel in Borculo

Het faillisse­ment van Lovink Terborg illu­streert de teloorgang van de ijzerindu­strie in de Achterhoek

8:21 TERBORG - De DRU, Vulcaansoord, Lovink, Vulcanus; de regio rond de Oude IJssel kent een eeuwenoude traditie als het gaat om ijzergieterijen. Al in de zeventiende eeuw werden er kanonskogels gegoten in de Achterhoek. Maar de ooit zo florerende industrie is al jaren in verval. Met het faillissement van Lovink Terborg wordt er weer een naam geschrapt.