Alles is geregeld voor Mega Immuun Party, maar kaartjes worden nog niet verkocht

VIDEO Burgemees­ter van Zutphen gaat op dakterras van stadhuis in gesprek met burgers: ‘Dit is een beetje mijn Zomergas­ten’

17:18 Ideeën om Zutphen bruisender of leuker te maken? Of bijvoorbeeld een plan om de Zutphense jeugd wat meer vermaak te bieden? Burgemeester Annemieke Vermeulen wil er graag over praten met de Zutphenaren. Op een bijzondere plek: het dakterras van het stadhuis. Daar ontvangt zij de komende maand haar gasten voor een goed gesprek en een kop koffie.