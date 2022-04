Alles is tijdelijk. Iedere jeugd smelt als een klont ijs in de hand

Om te voorkomen dat er een lege agenda zou volgen na deze jaren van armoede boekte ik snel een hotel in Schmallenberg, in Duitsland. Een lege agenda is een van mijn grootste angsten. Want al is er geen bestemming in dit leven, je kunt die illusie zelf proberen te wekken. Rust is iets voor de doden. Het is zal iets calvinistisch zijn. Of zoals mijn manager eens zei: ‘We vervelen ons gelukkig nog niet.’