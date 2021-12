Alles stond klaar voor de ASV Wintercross, nu kan weer worden ingepakt: ‘Valt ons rauw op het dak’

De linten zijn al gespannen bij de ingang van de atletiekbaan waar deelnemers hun QR code kunnen tonen. Binnen op tafel staan de startnummer klaar om die zondagmorgen uit te reiken aan de in totaal 385 ingeschreven competitielopers. Het is allemaal niet meer nodig na de boodschap van de minister-president later op de dag. „Dit valt rauw op ons dak”, zegt Roy Nijkamp van de Switch Twentse Cross Competitie (TCC), een cyclus van 6 crosslopen in de Achterhoek en Twente. „Er zouden nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Dat wist iedereen. Dat we daardoor de Wintercross niet kunnen houden, was niet ingecalculeerd. Dit is een fikse tegenvaller voor zowel organisatie als deelnemers.”

Internationaal tintje

Zondag zouden er van de 385 deelnemers 50 pupillen aan de start staan. Dat zijn er veel, en het geeft aan dat jong en oud stonden te popelen om over de zandpaden op en rond de Bijenkamp te rennen. Nijkamp: „Vorig jaar moesten we de loop ook al schrappen. Toch heeft dat niet tot minder deelname geleid in vergelijking met de editie van 2019. Dat was een heugelijke constatering toen we inschrijving sloten. Met 4 Duitsers en een atleet uit Nieuw Zeeland aan de start had de Wintercross zelfs een internationaal tintje gekregen.”

Na de Bovenbergcross van AV Goor zou de Wintercross van ASV de tweede wedstrijd in een rij van zes zijn om de Twentse crosscompetitie. De andere lopen zijn de Nieuwjaarscross van Sisu (Almelo), De Rutbeekcross van AC Tion (Enschede), de Dinkelcross van AV Iphitos (Losser) en de Hulsbeekcross van Laac Twente (Hengelo). Nijkamp: „Ook de Nieuwjaarscross in Almelo hebben we meteen geschrapt. Het is maar de vraag of de Rutbeekcross op 16 januari doorgaat. Dat is 2 dagen na de volgende persconferentie over de coronamaatregelen en niets is dus zeker.”

Doorschuiven richting voorjaar

De gezamenlijke verenigingen hebben besloten de competitie zo mogelijk door te schuiven richting voorjaar. „Dit om deelnemers toch waar voor hun geld te bieden. Al die lopers hebben immers wel inschrijfgeld betaald. Bovendien is het een heel gedoe om die competitie-inschrijvingen terug te storten. Voor de individuele inschrijvingen bij ASV voor zondag gaan we kijken hoe we dat wel kunnen doen.”

Of de crosscompetitie voor het komende wegseizoen kan worden afgewerkt, hangt volgens Nijkamp af van ruimte op de kalender tot aan het voorjaar. „Zodra we wat kunnen melden, zullen we dat via de website van de TCC doen. We hopen snel duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden.”