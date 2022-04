Alles weer echt bij het oude: lange rijen bij inschrijving voor kinderdagkamp Eibergen

EIBERGEN - Weinig dingen lopen zoals verwacht en perfect is helemaal zeldzaam. Maar dat was wel het geval voor de Stichting Kinderdagkamp Eibergen. De inschrijving voor het kamp van deze zomer liep boven verwachting goed.

De Stichting Kinderdagkamp Eibergen stond op Koningsdag met een kraampje op de Brink, om kinderen met hun ouders de kans te geven zich in te schrijven voor het kamp van komende zomer. Voor het eerst in drie jaar weer in de vertrouwde vorm: van maandag tot vrijdag, iets dat de afgelopen twee jaar niet kon. Maar de kinderen en hun ouders zijn het kamp niet vergeten, zo bleek. „We zitten al helemaal vol”, zegt een zeer tevreden voorzitter Fleur Pelle. „Het was een geslaagde dag.”

Rij tot aan de Jumbo

Er stond om kwart voor tien al een rij, zegt ze. „Van 20, 30 meter. Van de kraam tot aan Jumbo en dat is best ver.” Ouders met kinderen die allemaal mee willen naar het jaarlijkse zomerkamp in augustus. „Dat bestaat al heel lang, het is echt een lange traditie. Ik weet niet eens hoe lang al”, zegt Pelle. „Maar er staan ouders in de rij om hun kind op te geven die zelf als kind al mee zijn geweest.”

Geen ‘nee’

125 plekken zijn er te vergeven en dan zit het kamp vol. Er was nog een extra inschrijfdag gepland, maar dat bleek niet nodig. Het past exact deze dag. „We zitten helemaal vol. We hebben niemand ‘nee’ hoeven verkopen, er staat niemand op de reservelijst, en de extra inschrijfdag is ook niet nodig. Het zijn er 125.” Wat het thema is deze zomer? Dat wordt niet verklapt, aldus Pelle. „Dat houden we nog geheim.”