Almen wil heropening van NS-station Laren-Almen

In 1938 is het station Laren-Almen gesloten, maar als het aan de Vereniging Almens Belang ligt komt daar verandering in. De vereniging wil alles op alles zetten om het stationnetje weer geopend te krijgen. Maar makkelijk zal het niet worden.

Heel veel onderwerpen komen voorbij als het dorpsplan Almen voor de komende vijf jaar wordt besproken. Maar het lijkt dat bij één item de ogen van de gesprekspartner net iets meer gaan glinsteren: de heropening van het station Laren-Almen. Nu zoeft daar met enige regelmaat de trein tussen Zutphen en Oldenzaal voorbij, maar wat zou het prachtig zijn als het nog bestaande perron weer gebruikt zou kunnen worden, vinden de Almenaren.

School

Gertie Tuller, voorzitter van de Vereniging Almens Belang (VAB), Herman Minkjan (werkgroep mobiliteit), Jan Tuitert (werkgroep woningbouw) en Ali Brinkman (werkgroep zorg en welzijn) praten met enthousiasme over de onderwerpen waarmee ze bezig zijn ten behoeve van het dorp. Het dorpsplan is weliswaar klaar maar nu wordt er vanuit de diverse werkgroepen verder gedacht, gesproken en gewerkt aan onderwerpen die de leefbaarheid van het dorp moeten bevorderen.

De komst van de werkgroepen geeft volgens Gertie Tuller aan dat er een breed draagvlak is voor het werk van de VAB. ,,En in die werkgroepen zitten vaak heel deskundige mensen. Die hebben vaak een goed netwerk en daar kunnen we ons voordeel mee doen'', zegt de voorzitter. Want tijdens het gesprek in de theetuin van De Hoofdige Boer passeren veel onderwerpen die de VAB de komende jaren aan het hart gaan: de verkeersveiligheid in het centrum, het behoud van de school, voldoende levensbestendige woningen, welzijn van de ouder wordende Almenaar. En niet te vergeten: zorgen voor voldoende parkeerplekken (en verwijsborden) nu museum Staal geopend is. ,,Dat kan wel eens tot extra parkeeroverlast leiden, maar we zijn vooral heel erg blij met de komst van Staal'', klinkt het bijna in koor.

Actiepunt

De wens om de trein opnieuw te laten stoppen tussen Almen en Laren is niet helemaal nieuw. In het vorige dorpsplan ( alle dorpen van de gemeente Lochem maken elke vijf jaar een dergelijk plan op verzoek van de gemeente) stond het ook. Maar de kans dat het de komende vijf jaar gaat lukken, acht in ieder geval Herman Minkjan een stuk groter. Het onderwerp is nu opgewaardeerd tot een plek op de actielijst. ,,Het perron ligt er nog. Het vergt geen gigantische investeringen. We hebben in werkgroepen nu allerlei mensen zitten met deskundigheid. We hebben het gevoel dat het dit keer moet lukken’’, zegt Minkjan.

Enkelspoor

Op dit moment speelt het emplacement van het vroegere station een rol als zogenaamde kruisingstation: de treinen uit Zutphen en uit Oldenzaal kunnen elkaar daar passeren omdat de rest van de verbinding enkelspoor is. De Almenaren verwachten heus niet dat dorpsgenoten opeens massaal van de opstapplaats gebruik zullen maken. ,,Natuurlijk zullen hier vanuit het dorp dan ook wel mensen de trein daar pakken, maar je moet het vooral zien als iets voor de toeristen. Die zullen het vast hartstikke leuk vinden. We zijn als vereniging bezig met het bedenken van nog meer wandelroutes. Die zouden dan mooi kunnen aansluiten bij dat heropende NS-station’’, oppert Herman Minkjan

Provincie

De Almenaren zullen nog wel wat lobbywerk moeten verrichten om hun plan te laten slagen. Spoorwegbeheerder ProRail verwijst door naar ‘çoncessieverlener’ provincie Gelderland. Een woordvoerster van de provincie zegt dat er recent geen gesprekken zijn geweest over het heropenen van het station. ,,Wel is er een verkenning naar verbetering van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Misschien dat daar iets ter sprake is gekomen’’, laat ze weten.

Zij schat de kans op een extra station niet hoog in. ,, We spreken over versnelling en verkorting van reisstijden. En kleine stations met weinig instappers leveren juist langere reistijden op.’’

Lukken