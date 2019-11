Almende College in Silvolde zoekt naam voor nieuwe vmbo-school

De nieuwe school vervangt de vmbo-locaties Wesenthorst in Ulft en Bluemers in Silvolde. Het gebouw verrijst pal naast het huidige Isala (havo en vwo). Naar verwachting is de oplevering in januari 2021. Vanaf dan wordt het gebouw verder ingericht en getest. Vanaf het schooljaar 2021/2022 wordt er les gegeven.



Het Almende College zegt dicht bij de lokale maatschappij te staan en het daarom belangrijk te vinden om samen een nieuwe naam voor de school te bedenken. ‘Daarom krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn of haar originele, ludieke of overweldigende naam in te sturen. We nodigen iedereen uit om de hersenen te laten kraken en ons te verrassen’, aldus het Almende.