Alpacaranch verlaat Voorst: ‘We hadden de keuze, of verhuizen, of één alpaca weg doen’

Bouw derde supermarkt in Varsseveld komt steeds dichterbij

VARSSEVELD - De bouw van een grote supermarkt op de plek van de voormalige zuivelfabriek in het centrum van Varsseveld is een stap dichterbij. Dit nu het ontwerpbestemmingsplan klaar is en de komende weken ter inzage ligt bij de gemeente Oude IJsselstreek.

3 februari