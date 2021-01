‘Als baby gedwongen weggehaald bij mijn moeder’; nieuwe stichting wil afstandskinderen bijstaan

De adoptie was pas afgerond toen Kim 4 jaar oud was.



,,Mijn biologische moeder wilde me terug. Ze had inmiddels een relatie. Dat is tot aan de rechtbank gegaan. Ik werd niet meer teruggegeven. De rechter vond het onverantwoord om me weer opnieuw een ander thuis te geven. Een begrijpelijk besluit, maar voor mijn biologische moeder natuurlijk dramatisch.”



De adoptie is voor Kim niet verkeerd uitgevallen. Hoewel ze bepaald geen gemakkelijk kind is geweest. ,,Ik heb er alles aan gedaan om mijn moeder niet van me te laten houden. Gek hè, maar dat hoor je wel vaker bij geadopteerde kinderen.



Mogelijk een verstoorde hechtingsrelatie. Ik was weggegeven en dat was natuurlijk ‘niet voor niks’. Ik moest wel een gek en ongewenst kind zijn. Ik zocht met het geruzie de bevestiging dat niemand van me hield. Die bevestiging kreeg ik niet. Mijn moeder was geweldig. Heel duidelijk, consequent maar ook heel liefdevol. Ik heb het tot mijn 11de geprobeerd, daarna heb ik me denk ik overgegeven. Toen kwam er rust over me heen.”