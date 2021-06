Als de buurman aan tafel schuift, daalt de Belg neer vanuit de lucht

Werken en andere ZZP’ers ontmoeten in HIER Achterhoek: ‘Je kunt het niet alleen’

24 juni ZELHEM - Hij is geluidstechnicus in zijn iBeat Recording Studio in Zelhem. Maakt videoproducties, spreekt filmpjes in. Zij is financieel adviseur van beroep. Sinds begin juni heeft het ondernemersechtpaar Jeroen Muller en Chantal Muller-Reerink er een nieuw bedrijfje bij. HIER Achterhoek aan de Palmberg in Zelhem, waar multifunctionele ruimtes en tijdelijke werkplekken kunnen worden gehuurd.