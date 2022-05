Als de kerkdienst ‘moeten’ wordt, is daar de De Nieuwe Rank: ‘Pionieren vanuit het geloof spreekt meer aan’

BORCULO - De nieuwe Rank kan eindelijk weer bijeenkomsten organiseren nu alle coronamaatregelen zijn ingetrokken. Iedere tweede zondag van de maand is er in of rond Borculo een Meet-Inn. Het is voor mensen die zich niet aangetrokken tot de gang naar de kerk, wel tot de hang naar betekenisvol in het leven staan.

De populariteit van de zogeheten Meet-Inns groeit en dat is een landelijke trend. ,,Een pioniersplek biedt mensen een plek waar ze met zingeving bezig kunnen zijn, zonder de structuren van de kerk,” beschrijft pionier Leander Grooten van de Nieuwe Rank, waarvan er al meer dan 140 in heel Nederland zijn. ,,Sinds drie jaar heeft ook Borculo een dergelijke pioniersplek met de Meet-Inn als ankerpunt.”

Verhalen die raken

Minder preken, meer praten. Het spreekt jonge gelovigen aan zo blijkt. Voorzitter Wilbert Oltvoort: ,,De Meet-Inn ontstond vanuit de behoefte van jongere christenen om op een eigentijdse manier invulling te geven aan de verhalen die hen raakten. Daar wilden we in Borculo en omliggende dorpen iets mee doen. Sindsdien ontwikkelt zich dit door, waarbij we experiment niet schuwen.”

Leander Grooten, Wilbert Oltvoort en Jaime Lebbink

De Meet-Inn, letterlijk een ontmoetingsherberg, is hiermee een nieuwe gemeenschap aan het worden waar de zoektocht naar geloof en spiritualiteit vorm krijgt. De PKN heeft deze wijze van verbinden omarmd vanuit de visie dat niet preken voorop staat, maar in gesprek gaan met mensen en wat hen beroert. ,,Het is niet zo dat de kerk leegloopt”, benadrukt Oltvoort. ,,Mensen hebben vandaag de dag sterker de behoefte gezien te worden als individu met hun eigen levensvragen. Bij de pioniersplek komen ook gewoon mensen die nooit iets met kerk hebben gehad.”

Vuurmeester

Grooten zag in zijn omgeving leeftijdsgenoten afhaken. ,,Dan is het jammer dat de vorm van een kerkdienst leidt tot niets meer met je eigen geloof of zingevingsvragen willen doen. Ergens leven die vragen wel.” Naast de Meet-Inn heeft De nieuwe Rank een jeugdgroep, een pionier in dienst voor gesprekken en verdere ontwikkeling en ‘Vuurmeesters’ rondom de vuurkorf, met bier en goede gesprekken. De maandelijkse Meet-Inns bestaan uit drie onderdelen: live muziek, inhoud en lunch. ,,De Meet-Inn houden we momenteel bij Wijkgebouw de Koppel in Borculo. Daar ontmoeten we elkaar en er speelt een rockbandformatie met lokale muzikanten. Aanwezigen verdiepen zich in een onderwerp.”

Pioniersplek De Nieuwe Rank, groep die vanuit christelijk gedachtengoed wil verbinden. Leander Grooten, Wilbert Oltvoort en Jaime Lebbink

Grooten geeft aan dat de band moderne muziek speelt. ,,Pop, rock, gospel en uiteraard zit er tijdens een Meet-Inn altijd wel ergens een boodschap in het repertoire verpakt. Maar we maken het nooit te zwaar. Dat willen bezoekers van de Meet-Inn nou juist niet.”

Zondag is de eerste Meet-Inn in Wijkgebouw de Koppel. Het gaat over duurzaamheid en milieu: hoe kun jij groen doen. Andra Weg en Jan Struijk nemen de bezoekers mee in hun levensvisie. (www.pionierenborculo.nl).