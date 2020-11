Als de leerlingen niet op stage kunnen, komt de stageplek wel naar school

Programma­ma­kers zetten Achterhoek op primetime: ‘We willen mensen die je nooit bij talkshows ziet beter leren kennen’

13 november Binnenkort staat de Achterhoek op het bestbekeken moment op televisie in de belangstelling met het programma Typisch Achterhoek. Mensen zoals de excentrieke Warnsveldse Ton van Lieshout worden docusoap-stijl gevolgd in hun dagelijkse leven. ,,We liepen eigenlijk een soort mini-speelfilm in toen we bij Ton binnenkwamen.’’