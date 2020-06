Als de Oude IJssel overstroomt, dan doet hij dat in Doetinchem

DOETINCHEM - Bij overvloedige en langdurige regenval is de kans op een overstroming van de Oude IJssel bij industrieterrein Keppelseweg in Doetinchem mogelijk. De waterkering is daar volgens het waterschap Rijn en IJssel te laag. De komende jaren wordt de ‘dijk’ over een lengte van bijna een kilometer opgehoogd. Hoe? Dat is nog de vraag.