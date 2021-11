Als drempels verdwijnen keert buslijn 56 tussen Borculo en Deventer weer terug: is overheid te ver doorgeschoten?

Workshop in Eibergse bieb helpt digitaal zoeken op Apotheek.nl

EIBERGEN - De apotheek in de bibliotheek? Een beetje wel, waar het op lezen aankomt. In het kader van de digitalisering wordt bij Bibliotheek Oost-Achterhoek voorlichting gegeven over wat je waar op informatiegebied kunt vinden als het over medicijnen gaat.

