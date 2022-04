Als eenzaamheid tot levenstaak wordt gesmeed

Succesvol­le kermis in Eibergen: ‘Bij vrijwel elke attractie stond er een rij ’

EIBERGEN - Eindelijk was er weer een normale kermis in Eibergen. Sinds vrijdag tot en met gisteravond stond er weer een kermis in het centrum. Tijdens de coronaperiode was er twee keer een kermis met beperkingen, maar dit was de eerste kermis die weer zonder maatregelen doorging.

