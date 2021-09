Als het luchtalarm loeit, kun je bij Rien Koskamps museum in Aalten opnieuw de schuilkelder in

Koskamp geeft aan dat hij vorig jaar benaderd werd door iemand die de oude sirene in de schuur had staan, met de vraag of hij het ding wilde hebben voor zijn collectie. Het gaat om een sirene die op of bij het gemeentehuis in Aalten geplaatst is geweest. Op foto's uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kan Rien Koskamp echter niet met zekerheid afleiden of het om hetzelfde apparaat gaat. Recenter is de sirene die nu voor het particuliere oorlogsmuseum prijkt, nog ingezet als sfeerverhoger bij carnavalsoptochten.