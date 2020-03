Als ik ooit nog geriatrie kan studeren, wordt Jan Dokter mijn studieobject

In 1958 speelt hij met zijn maatje Ben Schreurs een paar liedjes tijdens de rust van de voetbalkraker Everton-Arsenal in het Goodison Park Stadium in Liverpool. The Two Rascals uit Doetinchem gaan het maken!



Directeur Hiddink van de rijkskweekschool is onverbiddelijk: onmiddellijk terugkeren naar de Achterhoek, anders schop ik je van school. Jan komt terug, wordt gymnastiekleraar en is actief als jazzsaxofonist. Dr. Jazz en Co, onder andere.