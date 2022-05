Als je er niets van begrijpt, moet je soms gewoon ja-knikken

Update Cavia en hond komen om bij brand in Varsseveld: ‘Kom niet kijken’

Een hond en cavia zijn omgekomen bij een woningbrand in Varsseveld. De brand brak zaterdagmiddag uit in een huis aan de Dames Jolinkweg. Het vuur sloeg via een schutting en een schuur over naar het huis.

7 mei