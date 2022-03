Als je Oekraïners persoonlijk kent, komt de oorlog heel dichtbij: wees dankbaar dat we hier mogen stemmen!

Crisisteam voor Oekraïne in Winters­wijk staat altijd aan: ‘Zoveel hulp is hartverwar­mend’

WINTERSWIJK - Er wordt zoveel hulp aangeboden voor Oekraïne in de gemeente Winterswijk, dat een team van vrijwillige coördinatoren bijna de klok rond bezig is om alles in goed banen te leiden. ,,We staan altijd aan.”

10 maart