Als tapbier op is, sluit dit café in Eibergen voorlopig: ‘Huidige maatregelen zijn afgestemd op grote steden’

Hij klinkt gelaten, maar boos is Sander Haafkes wel. „De maatregelen die nu gelden, zijn allemaal afgestemd op de grotere steden. In Utrecht of Nijmegen komen de mensen wel naar het café voor de lunch, maar hier? In Eibergen lopen geen honderden vrijgezellen rond die op een woensdag voor vijf uur aan het bier gaan. Als ik er drie aan het schap heb, is dat veel.”

Open heeft geen zin

Met kerst vast nóg dicht

Wat hem steekt, is dat er geen rekening wordt gehouden met de cafés in de dorpen. „Het is pappen en nathouden maar eigenlijk is het helemaal niks. De ziekenhuizen lopen weer vol. Dan is het totaal niet logisch om de kroegen open te houden toch?” Liever had hij gezien dat ‘dementionair’ premier’ - zoals hij Mark Rutte noemt - de horeca wéken geleden al radicaal had gesloten. „Dan hadden we half december misschien weer open gekund. Nu zitten we hier met kerst nog mee”, voorspelt hij.