‘Als we nergens welkom zijn, organiseren we zelf wel een festival’; 7even Festival zet Gaanderen op de kaart

De broers Bas en Danny Rysavy vormen al jaren de ‘backbone’ van de symfonische rockband 7Bridges, die in theaters door het hele land optreedt. ,,We willen ook heel graag op festivals spelen, zeker hier thuis in de Achterhoek. Wij vinden dat we echt een toffe rockset neer kunnen zetten. Maar wat we ook proberen, we komen niet aan de bak. Dat is best frustrerend", vertelt gitarist en songschrijver Bas.”