Alsnog gaan tennissen? Old Stars blijven welkom, ook voor ‘derde helft’

BORCULO - Tennisclub ABTC De Wildbaan sluit zich aan bij het OldStars-programma voor zestigplussers om te sporten. De Borculose club is de vierhonderdste OldStars-club. Dat is donderdag 9 juli reden voor een sportief feestje. Tennislegende Tom Okker is daarbij als ambassadeur van de partij.

Natuurlijk, sporten is gezond. En dus hopen alle tennissers die bij ABTC De Wildbaan hun balletjes slaan, ooit bij de leeftijdscategorie van de Old Stars terecht te komen. Maar vergrijzing binnen de club is niet de aanleiding, zo legt voorzitter Joris Kemkens uit. „Bij OldStars richten we ons vooral op de zij-instromers: mensen voor wie tennis een nieuwe sport is. Of voor wie sporten een methode is om tegelijk wat meer onder de mensen te komen. De derde helft: gezellig aan de koffie ná tennis.”

Quote Zestigplus­sers vormen niet onze grootste doelgroep. Maar het is natuurlijk wel een groeiende groep, en mede daarom is deze stap geweldig. Joris Kemkens, ABTC De Wildbaan

Trainer

Dat OldStars-tennis er bij De Wildbaan van komt, wordt mede een beetje in de hand gewerkt door ABTC’s eigen ‘tennis-prof’: Loet Baard. Joris Kemkens: „Hij was altijd betaald trainer. Bestuurslid van de vereniging van tennisleraren, ook. Loet is in Borculo komen wonen en we hebben hem als vrijwilliger kunnen behouden. Zestigplussers vormen niet onze grootste doelgroep. Maar het is natuurlijk wel een groeiende groep, en mede daarom is deze stap geweldig.”

Meer reuring

Over de ideeën: „Gemiddeld hebben senioren meer tijd. Kunnen zodoende soms ook als vrijwilliger actief worden. En ze kunnen vaker overdag. We hopen via een soort open club-idee op meer reuring. Bijvoorbeeld maandag OldStars-voetbal, dinsdag zwemmen bij ‘t Timpke, woensdag Olympia voor korfbal, donderdag hier tennissen en vrijdag nog weer wat anders.”

Clinics

Volgende week donderdag wordt het project in Borculo ingeluid met een OldStars-tennisclinic. Zestigplussers worden hartelijk uitgenodigd daaraan mee te doen. Opgeven kan via een mailtje naar oldstars@abtcdewildbaan.nl. Deelname aan de clinic is gratis. Makkelijke kleding voldoet, sportschoenen zijn aan te bevelen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via oldstars@abtcdewildbaan.nl.

Programma clinic OldStars tennis in Borculo:

09.30 uur Ontvangst met koffie/thee in het clubhuis

10.00 uur Toelichting op het initiatief door het Nationaal Ouderenfonds

10.15 uur Introductie op de baan

11.15 uur Afronding op het veld

14.40 uur Drankje in het clubhuis