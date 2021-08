Alternatief Berkelfestival in Eibergen: ‘Voor 2,50 euro naar Wibi Soejardi, een buitenkansje!’

Opgestapt raadslid geeft zetel toch terug aan het verdeelde CDA in Lochem

10 augustus Erik Hoentjen, het opgestapte CDA-raadslid in Lochem, geeft toch zijn zetel terug aan de partij. Hij kon zich niet vinden in het nieuwe landbouwstandpunt van zijn partij, waarbij de veestapel moet inkrimpen. Omdat hij de boeren in Lochem niet in de steek wilde laten, twijfelde het raadslid of hij zijn zetel wel moest teruggeven. Dat doet hij nu toch.