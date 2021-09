Alternatieve oversteek N18 bij Lievelde wordt na protest buurt opnieuw bekeken

Werkloos­heid in Oost-Nederland blijft dalen, krapte op arbeids­markt groeit naar ‘zeer krap’

16 september De arbeidsmarkt groeit naar krap tot zeer krap in Oost-Nederland. De werkloosheid blijft al maandenlang dalen. In steeds meer branches en sectoren is er sprake van tekort aan personeel, zo blijkt uit cijfers die uitkeringsinstantie UWV vandaag bekendmaakte.