Alternatieve Zwarte Cross op de fiets: met z’n honderden over zandpaden crossen

Zutphense maakt documentai­re over wielerle­gen­de Joop Zoetemelk, met dank aan Jan Janssen

11:01 De laatste Nederlandse Tourwinnaar Joop Zoetemelk is doorgaans gereserveerd, maar voor de Zutphense documentairemaakster Ariane Greep maakte hij een uitzondering. De wielerlegende liet haar langdurig toe op intieme momenten in zijn privéleven. Het resultaat is maandag bij Omroep Max te zien: Joop! Eindelijk weer kampioen.