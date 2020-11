Altijd al een zorgcentrum willen hebben? Het Weerdje staat in de verkoop

DOETINCHEM - Het Weerdje, het voormalige zorgcentrum aan de Dichterseweg in Doetinchem, staat sinds vandaag te koop. Voor het zorgcentrum vlakbij het centrum is door eigenaar woningcorporatie Habion geen nieuwe invulling gevonden.

In de 120 appartementen die het zorgcentrum telt woont sinds half oktober 2018 niemand meer. Het laatst werd het Weerdje (in naam van Sensire) gebruikt door bewoners van zorgcentrum Sydehem in Zeddam, dat in 2018 is verbouwd. 65 bewoners - inclusief 17 oorspronkelijk bewoners van Het Weerdje - verhuisden daarna terug naar Zeddam.

Bij het zorgcentrum horen ook 42 aanleunwoningen. Daarvan zijn er 41 bewoond. De bewoners hiervan kunnen er na de verkoop blijven wonen, onder dezelfde huurvoorwaarden.

Tweede leven niet van de grond

Habion heeft onder meer geprobeerd Het Weerdje een tweede leven te geven. Dit door jongeren te laten samenwonen met ouderen, met het idee dat de jeugd een helpende hand kon toesteken. Dit project kwam niet van de grond.

De gemeente Doetinchem stelt voorwaarden aan wat de koper met het gebouw en de plek mag doen. In 2017 werd gesproken over sloop van het gebouw. Volgens Habion houdt de gemeente Doetinchem in de voorwaarden sloop open als mogelijkheid, om daarna op deze plek nieuw te kunnen bouwen.

Het gebouw van tien verdiepingen is begin jaren zeventig in gebruik genomen. De stenen zijn bijna een halve eeuw oud en hebben altijd dienst gedaan als zorgcentrum. Het is beeldbepalend en een van de hoogste panden vlakbij het Doetinchemse centrum. Het gebouw is in de jaren zeventig vernoemd naar Het Weerdje, een nabij gelegen boerderij.