Alvar en vriendjes mogen weer ‘voor het echie’ naar het voetbalveld: ‘Heb wedstrijden echt gemist’

Alles over het nieuwe miljoenen­pro­ject in 's-Heerenberg: van fietsfa­briek naar kindcen­trum

7:10 'S-HEERENBERG - Het wordt een grote operatie. Drie basisscholen, een kinderopvang en de bibliotheek moeten worden ondergebracht in het voormalige gebouw van fietsfabrikant Specialized aan de Zeddamseweg in ‘s-Heerenberg. Het laatste woord over dit miljoenenproject is echter nog niet gezegd.