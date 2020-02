Alweer een koevoet in de auto? Betaalt u dan maar 2.500 euro, meneer de inbreker

Die nieuwe maatregel moet voorkomen dat notoire inbrekers bezig blijven. De strafrechtelijke maatregel met relatief geringe boetes blijkt namelijk te weinig af te schrikken. De dwangsom moet een extra slot op de deur worden om inbrekers te stoppen.



,,Nu krijgen criminelen die we betrappen in een verdachte situatie of ergens rijden op een tijdstip dat we het niet vertrouwen, een boete. Met een dwangsom hebben ze meteen een bedrag van 2.500 euro boven het hoofd hangen bij een volgende keer dat ze gepakt worden”, zegt Wouter Pol, wijkagent in onder meer Zelhem. ,,Zo’n bedrag is natuurlijk niet mals. We hopen dat daar een preventieve werking van uit gaat.”