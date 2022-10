Alweer raakt scooterrijdster gewond na aanrijding met auto op de Liemersweg

Doetinchem­mer cel in vanwege jarenlange seksrela­tie met jong meisje: ‘Je wist dat ik 12 was en jij 23’

DOETINCHEM – Een destijds 23-jarige man uit Doetinchem had geen seksuele relatie moeten beginnen met een toen 11-jarig meisje. Of hij nu wel of niet wist dat ze zo jong was, doet er niet toe.

30 september