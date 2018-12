Alwin Oortgiesen stopt als gemeentesecretaris bij gemeente Winterswijk

Alwin Oortgiesen trad op 1 april 2016 in dienst bij de gemeente Winterswijk. ,,Ik heb het -niet onbelangrijk in mijn positie- getroffen met een goede tandem met de burgemeester, leuke en zeer betrokken collega’s en een politiek-bestuurlijke omgeving waar de inhoud en niet het spel centraal staat”, aldus Oortgiesen. Er is ook veel bereikt de afgelopen jaren, ook in de organisatie, zo geeft hij aan.



Ongeduld

Hij vervolgt: ,,Tegelijkertijd staat mijn ongeduld me misschien iets in de weg. Ik zou willen dat Winterswijk grotere stappen maakt in de kansen die er liggen. Ik hoop dat die kansen met een nieuwe energie effectief opgepakt worden.”



Het college van burgemeester en wethouders gaat zich de komende weken beraden over de opvolging van Oortgiesen. Afgesproken is dat hij zich de komende periode nog maximaal zal inzetten en er samen een geschikt moment afgesproken wordt waarop hij daadwerkelijk bij de gemeente Winterswijk vertrekt.