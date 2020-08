Amazone (65) zwaargewond na val van paard in Blekweg

Grotere verloska­mers in nieuwe Slingeland: ‘Er is gekozen voor meer rooming-in’

19 augustus DOETINCHEM - In het nieuwe Slingeland Ziekenhuis komen grotere verloskamers dan gepland. Dit is te zien in de aanvraag voor de omgevingsvergunning die sinds een week ter inzage ligt op het stadhuis van Doetinchem.