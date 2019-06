Ambitie: ruim 22.000 Achterhoekse scholieren vanaf 2022 aan het muziekonderwijs

Uitsterf­con­struc­tie kringloop­win­kels in Doetinchem

16:39 DOETINCHEM - Het is in de toekomst niet mogelijk nieuwe kringloopwinkels te starten op de bedrijventerreinen in Doetinchem. Dat staat in ‘Bedrijventerreinen in verandering', waarin het nieuwe beleid van de gemeente staat. Het stuk wordt donderdagavond behandeld door de Doetinchemse gemeenteraad.