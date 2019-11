Ambitieus avontuur voor vrienden uit Eibergen: 1300 kilometer fietsen

Voor de foto drukt Mike Stoffers snel nog een beugelfles in de bidonhouder van de racefiets. Om maar aan te geven dat de Tour for Life vooral een onvergetelijke belevenis moet worden waar ze nog lang met veel genoegen op zullen terugkijken. „We gaan volgend jaar september met z’n zessen in Italië van start. Acht dagen later en héél veel hoge bergen verder, zullen we ook weer met z’n zessen in Sittard finishen”, stelt Stoffers. „Ze moeten nog wel flink aan de bak voor het zover is.