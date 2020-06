Ambitieus plan Terra Temporalis bij Steengroeve terug naar tekentafel

De tekeningen van het gebouw – die overigens nog op de website van Terra Temporalis staan – zijn misleidend geweest. Dat geeft voorzitter Dirk Willink van Stichting Terra Temporalis toe. ,,Het was een voorlopig ontwerp dat we nooit zo hadden moeten presenteren. We moeten zien dat we voor het eind van het jaar een definitief ontwerp hebben, waar wel draagvlak voor is.”



Er is vertraging ontstaan in de plannen voor het ambitieuze bezoekerscentrum omdat omwonenden bezwaar maken tegen vooral de grootte van het centrum. Dat zou moeten bestaan uit onder meer een educatieruimte, een filmzaal annex vergaderruimte, horecavoorziening, een kinderhakplek en een grote parkeerplaats.



Veel te groot, vinden de bewoners rond de Steengroeve, die zeggen al last te hebben van de bedrijfsactiviteiten in de steengroeve en het jaarlijkse theater. Nu er vanwege het omliggende Natura 2000-gebied beperkingen komen voor de agrarische sector ‘is het emmertje een keer vol’.