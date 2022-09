Ambtenaar gebruikt gemeente jarenlang als flappentap: ‘Ik zat echt niet in een vijfsterrenhotel’

Deze monumenta­le panden in Zutphen zijn het mooist opgeknapt: ‘Dit was een dood stukje stad’

Wie vanaf de Polsbroekpassage de laatste jaren de binnenstad van Zutphen binnenliep kreeg alles behalve een warm welkom. De oostelijke entree tot het centrum was een verouderd en verloren stukje centrum. Hoe anders is dat nu. Naast de metamorfose die de Schupstoel onderging, kregen de tegenovergelegen historische panden een grote opknapbeurt. Een restauratie die zo goed is uitgevoerd dat het is beloond met de Paltsprijs. „Een belangrijke plek in het centrum.”

