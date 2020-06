Ambtenaar van gemeente Doetinchem verduisterde ruim miljoen euro: ‘Dit grijpt je bij de keel’

Het gaat om een ambtenaar die al 35 jaar bij de gemeente werkt en binnen afzienbare tijd met pensioen zou gaan. Zijn ontslag en de aangifte volgen op een onderzoek dat al in februari van dit jaar is begonnen. Woensdagochtend bracht een externe deskundige zijn rapport uit bij burgemeester Mark Boumans en de gemeentesecretaris.

De burgemeester wilde woensdagavond nog niet ingaan op de manier waarop geld is ontvreemd: ,,Dat soort vragen zijn onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek, daar gaan we nu nog niets over melden. De politie pakt dat op.”

Interne melding

Het onderzoek naar de frauderende ambtenaar is begonnen na een interne melding, begin dit jaar aan de vertrouwenspersoon van de gemeente Doetinchem gedaan. Het fraudeonderzoek is uitgevoerd door een deskundige van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

Volgens burgemeester Boumans is er nu ,,goed zicht op de omvang. We kunnen een redelijk exact bedrag noemen, maar hebben nog niet 100 procent zekerheid. We weten namelijk nog niet of we alles gezien hebben.” Er is op dit moment geen aanleiding om te denken dat er meer mensen bij de fraude betrokken zijn.

Quote Mensen zijn verbijs­terd, onthutst, boos, verdrietig, dit grijpt je bij de keel Burgemeester Mark Boumans

,,Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat anderen dit niet ook gedaan hebben. We hebben geen enkele aanwijzing dat het elders is gebeurd, maar door de manier waarop dit uitgevoerd is, is dat in theorie mogelijk.” De fraudezaak heeft direct invloed op de werkwijze op het gemeentehuis. ,,Het betekent dat ons systeem onvoldoende werkt om dit te voorkomen.”

Nog genoeg te doen

De burgemeester kreeg uit de ambtelijke, bestuurlijke en politieke kringen verschillende reacties op de fraude. ,,Het is een zaak van het gemeentebestuur, van het college, dat voelt zich verantwoordelijk. Mensen zijn verbijsterd, onthutst, boos, verdrietig, dit grijpt je bij de keel. Het gaat om een collega die we allemaal kennen en het is onder onze ogen gebeurd, zo nabij, het is geld van de samenleving.”

Er is nog genoeg te doen: ,,We moeten weten dat het niet meer is dan dit. Dan moeten we onze procedures aanscherpen zodat het niet vaker kan voorkomen.” Een belangrijke vraag voor de burgemeester is hoe de fraude zo lang heeft kunnen gebeuren. ,,Hoe kan dat zolang plaatsvinden zonder dat het is gesignaleerd, zonder ingrijpen?”