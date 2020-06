Ambtenaar van gemeente Doetinchem verduisterde ruim miljoen euro en is op staande voet ontslagen

Ondertussen in Berkelland Hamsterwoe­de sloeg ook toe in Eibergse dierenspe­ci­aal­zaak

20:24 EIBERGEN - Dat ze in een dierenwinkel met hamsters te maken hebben, is niet zo verwonderlijk. Maar dat ook daar hamsterwoede kan heersen, ondervond de eigenares van een dierenspeciaalzaak in Eibergen. Vijf vragen aan Ellen Hartman.