Ambtenaren gemeente Berkelland staan op omvallen: ‘De rek raakt eruit’

Dirigent en organist Klaas Stok smacht naar volle concertza­len: ‘Mijn stip aan de horizon ligt in Hamburg’

18 maart De cultuursector beleeft donkere tijden. Muzikanten, artiesten, theaters, popzalen en musea verkeren in crisis vanwege corona. Wat doet dat met de mensen die de kost verdienen in die branche? Kiezen ze rigoureus voor een carrièremove? Of houden ze vol, hopend op betere tijden? Ze vertellen hun verhaal. Vandaag: Klaas Stok, professioneel dirigent en organist uit Zutphen.