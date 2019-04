Ambulance voor verwarde mensen in de Achterhoek de weg op

Voort­schrij­dend inzicht bij Staatsbos­be­heer Achterhoek: kaalkap in bossen onverant­woord

6:00 In de Achterhoekse bossen van Staatsbosbeheer zullen niet meer grote percelen bomen in één keer tegen de vlakte gaan. Het is immers slecht voor de ecologie. ,,1 hectare bos kappen dat was een paar jaar terug nog geen enkel probleem. We weten nu beter.’’