Ambulant begeleider liet cliënt en zijn twee broers wiet en coke dealen

De Graafschap is er ‘veur altied’, dus ook voor 55-plus­sers: ‘Geen één Achterhoe­ker aan de zijlijn’

DOETINCHEM - De Graafschap wil een positieve, verbindende rol spelen in de Achterhoek. Daar hoort het maandelijks uitnodigen van 55-plussers in de supporterskantine bij. Joop Doornebosch is 73 jaar. Van 1966 tot 1982 is hij contractspeler van voetbalclub De Graafschap, als doelman. Een fenomeen in de clubhistorie.

4 november