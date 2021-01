Amper coronaboetes in de Achterhoek, vooral veel waarschuwingen

In Aalten is dit exclusief de dertig jongeren die rond de jaarwisseling zijn beboet, omdat zij samen een feest hielden in het buitengebied. Geen van hen kwam uit Aalten. In Oost Gelre zijn in de hele coronaperiode slechts enkele boetes uitgedeeld voor geen afstand houden of groepsvorming. Vanaf de lockdown op 14 december is er zelfs helemaal niet meer beboet. Een woordvoerder: ,,Wij zien grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij naleving van de maatregelen.”

In Winterswijk heeft de politie afgelopen week nog acht jongeren op de bon geslingerd voor groepsvorming. Ook hier gaat het voor zover bekend om de eerste boetes voor het overtreden van de coronaregels. ,,In de regel waarschuwen we eerst’’, zegt Robbert Hummelink van de politie in Winterswijk. ,,Hier is ervoor gekozen de jongeren te bekeuren. Zij stonden in een grote groep bij de sporthal aan de Kleine Parallelweg. Ze weten dondersgoed dat ze fout zitten, want toen wij daar aankwamen stoven ze uit elkaar. We hebben er acht staande kunnen houden en beboet.’’

Wie een bon krijgt voor het overtreden van de coronaregels betaalt een boete van 104 euro, minderjarigen betalen de helft. Behalve agenten kunnen ook gemeentelijke handhavers een bon uitschrijven.

Meeste boetes in Doetinchem

Quote In veel gevallen is een waarschu­wing voldoende. Woordvoerder Berkelland, over handhaven coronaregels In de Achterhoek is dit het vaakst gebeurd in Doetinchem. Sinds 14 december, toen de volledige lockdown van kracht werd, zijn hier twaalf bekeuringen gegeven door gemeentelijke handhavers. In de maanden daarvoor werden elke maand tussen de 0 en 5 boetes uitgeschreven, laat een gemeentewoordvoerder weten.

Het gaat uitsluitend om bonnen voor groepsvorming. Hiervoor zijn vanaf 14 december ook tien officiële waarschuwingen gegeven. Gewaarschuwd wordt er sowieso veel meer, blijkt uit de gemeentelijke handhavingscijfers.

Nul bekeuringen in Aalten en Oude IJsselstreek

Zo zijn in Aalten en Oude IJsselstreek nul bekeuringen uitgedeeld, wel is er enkele malen gewaarschuwd. En in Berkelland zijn in totaal vijf coronaboetes geschreven, maar dit gebeurde steeds na herhaaldelijk waarschuwen. ,,De intentie van het handhaven is altijd om op de meest effectieve manier een overtreding te doen stoppen. Daarbij is het belangrijk dat er ook een gedragsverandering plaatsvindt. In veel gevallen is een waarschuwing daarbij voldoende’’, zegt een gemeentewoordvoerder.



In Bronckhorst zijn in coronatijd verschillende waarschuwingen uitgedeeld. Daarvan heeft er slechts één geleid tot een boete. ,,Wij waarschuwen altijd eerst, pas daarna wordt beboet’’, zegt een gemeentewoordvoerder.



Montferland heeft geen cijfers verstrekt.